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В Канаде на саммите глав МИД Большой семёрки обсудят вопросы мировой безопасности. Какие темы на повестке дня?

23.04.2018 - 09:46

Новости Канады. В Канаде решают, как построить более безопасный мир. Там проходит саммит глав МИД Большой семерки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня – ряд международных вопросов. Среди них – усилия по ядерному разоружению Корейского полуострова, ситуация в Украине и ближневосточном регионе.

Кроме того, будут затронуты такие темы, как противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве. В центре внимания и Сирия.

К слову, накануне, 22 апреля, экспертам Организации по запрещению химического оружия удалось взять пробу с места предположительной химатаки в сирийском городе Дума. После их анализа будет подготовлен подробный доклад.

В Канаде на саммите глав МИД Большой семёрки обсудят вопросы мировой безопасности. Какие темы на повестке дня?

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