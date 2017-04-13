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В Канаде полиция искала детей, укравших конфеты, с помощью вертолета, тепловизоров и собак

13.04.2017 - 13:26

Новости Канады. Полиция использовала вертолет и тепловизоры для поиска подростков, укравших сладости.

Как сообщает Huffington Post, полиция Онтарио (это провинция, расположенная в центральной части Канады) серьезно относится даже к самым незначительным преступлениям.

В субботу полицейским пришлось использовать собак, вертолеты и тепловизоры, чтобы задержать троих подростков, проникших на территорию парка возле Торонто. Дети украли сладости.

Во вторник

полиция опубликовала видео задержания,

чтобы тем самым показать потенциальным преступникам, насколько серьезно они относятся к людям, которые посягают на частную собственность, даже если дело касается мелкой кражи.

Подростки прятались под деревом. 

Из заявления полиции:
Молодые люди сотрудничали с полицией и раскаялись в своих действиях.

Детей передали родителям.

На вопрос, была ли отправка самолета подходящим действием на кражу конфет,

полицейский Энди Паттенден ответил: «Да, конечно. Почему нет?».

Энди Паттенден, полицейский:
К нам же не поступил сигнал, что трое детей крадут конфеты, верно?

Полиция не стала заводить уголовное дело в отношении подростков, но Паттенден предположил, что эта погоня и есть наказание для них.

Энди Паттенден, полицейский:
Эти дети определенно извлекли урок из всего случившегося в ту ночь. Вероятно, они испугались, когда услышали, как прилетел вертолет и увидели, как за ними гонятся собаки. 

Кадр из видео, опубликованного полицией

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