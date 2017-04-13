В Канаде полиция искала детей, укравших конфеты, с помощью вертолета, тепловизоров и собак

Новости Канады. Полиция использовала вертолет и тепловизоры для поиска подростков, укравших сладости.
Как сообщает Huffington Post, полиция Онтарио (это провинция, расположенная в центральной части Канады) серьезно относится даже к самым незначительным преступлениям.
В субботу полицейским пришлось использовать собак, вертолеты и тепловизоры, чтобы задержать троих подростков, проникших на территорию парка возле Торонто. Дети украли сладости.
Во вторник
полиция опубликовала видео задержания,
чтобы тем самым показать потенциальным преступникам, насколько серьезно они относятся к людям, которые посягают на частную собственность, даже если дело касается мелкой кражи.
Подростки прятались под деревом.
Из заявления полиции:
Молодые люди сотрудничали с полицией и раскаялись в своих действиях.
Детей передали родителям.
На вопрос, была ли отправка самолета подходящим действием на кражу конфет,
полицейский Энди Паттенден ответил: «Да, конечно. Почему нет?».
Энди Паттенден, полицейский:
К нам же не поступил сигнал, что трое детей крадут конфеты, верно?
Полиция не стала заводить уголовное дело в отношении подростков, но Паттенден предположил, что эта погоня и есть наказание для них.
Энди Паттенден, полицейский:
Эти дети определенно извлекли урок из всего случившегося в ту ночь. Вероятно, они испугались, когда услышали, как прилетел вертолет и увидели, как за ними гонятся собаки.