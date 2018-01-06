﻿ В аэропорту Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, столкнулся с другим самолетом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В аэропорту Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, столкнулся с другим самолетом

06.01.2018 - 15:24

Новости Канады. К событиям за рубежом. В  аэропорту  Торонто столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел у одного из терминалов. Известно, что Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с другим самолетом.

В результате столкновения первый лайнер получил повреждения крыла и хвоста. На борту второго начался пожар. По имеющейся информации, в салоне людей не было. На месте работают экстренные службы.

В Торонто Boeing, на борту которого находились 168 пассажиров, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с другим самолетом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В ЮАР столкнулись пассажирский поезд и грузовик: более 10 человек погибли, около 200 – ранены
В ЮАР столкнулись пассажирский поезд и грузовик: более 10 человек погибли, около 200 – ранены
В Аргентине перевернулся автобус: 5 человек погибли
В Аргентине перевернулся автобус: 5 человек погибли
Полиция Мельбурна сообщила подробности атаки на пешеходов
Полиция Мельбурна сообщила подробности атаки на пешеходов
Водитель психически нездоров: что известно о наезде на людей в Мельбурне
Водитель психически нездоров: что известно о наезде на людей в Мельбурне
Не случайность, а умышленное преступление. В Мельбурне машина протаранила толпу
Не случайность, а умышленное преступление. В Мельбурне машина протаранила толпу
В страшном ДТП в Египте погибли 13 человек: столкнулись грузовик и микроавтобус
В страшном ДТП в Египте погибли 13 человек: столкнулись грузовик и микроавтобус
В центре Мельбурна автомобиль протаранил толпу прохожих
В центре Мельбурна автомобиль протаранил толпу прохожих
В Германии столкнулись пассажирский и торговый поезда: около 50 человек получили травмы
В Германии столкнулись пассажирский и торговый поезда: около 50 человек получили травмы
Все новости по теме Авария
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru