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Видеофакт: огромная чайка помешала телеведущей закончить прогноз погоды

04.08.2017 - 17:41

Новости Канады. Во время прямого эфира прогноза погоды на канадском телевидении появилась огромная чайка.

Ведущая стояла на фоне экрана, на котором транслировался панорамный вид Ванкувера. И вдруг около камеры, которая и транслировала картинку, появилась чайка.

Фото: скриншот из видео

Пернатая красавица села вплотную к камере и выглядела гораздо крупнее ведущей. Женщина пыталась продолжать серьезно вести прогноз погоды, но не смогла сдержать смех.

В конце июня ведущий вечерних новостей на BBC четыре минуты молчал в прямом эфире – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео

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