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«Все началось, когда мой отец подарил мне камеру»: канадец сделал клип из селфи за 10 лет к своей свадьбе

08.09.2017 - 12:34

Новости Канады. 21-летний Уго Корнелье из Монреаля смонтировал клип из селфи, которые он делал ежедневно на протяжении почти десяти лет.  На сегодня клип длится уже две с половиной минуты и показывает, как он из подростка превращается в юношу.

В 2008 году Уго увидел появившееся на YouTube видео, создатель которого фотографировал себя каждый день на протяжении шести лет. Задолго до того, как слово «селфи» вошло в обиход, Уго ежедневно делал фото.

В 2015, когда его проекту было уже  восемь лет, Уго поделился своими планами с Daily Mail Online.

Уго Корнелье:
Я планирую продолжать делать селфи до тех пор, пока я буду физически в состоянии это сделать.  

Видео, охватывающее период жизни Уго с 2008 по август 2017, длится две с половиной минуты и включает более двух с половиной тысяч селфи.

Уго Корнелье:
Все началось, когда мой отец подарил мне камеру для замедленной фотосъёмки. Я и раньше встречал подобные видео, но понял, что подростком себя еще никто не запечатлил.

На всех селфи выражение лица Уго одно и тоже, меняется только прическа и обстановка. Это  создает при просмотре клипа гипнотический эффект.

Новым этапом  стала свадьба Уго. На многих его последних фото вместе с ним появляется его жена.

Он утверждает, что на протяжении всего периода съемки он пропустил всего около 50 дней в первые семь лет и еще около 20 дней с лета 2016.

Уго Корнелье:
Куда бы ни направлялась моя семья, со мной всегда был мой ноутбук. Будь то каникулы или семейная встреча. Независимо от того, где и с кем я был, я делал фото каждый день.

Сейчас видео на канале Уго посмотрели около миллиона раз за 48 часов и цифра продолжает расти.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

канадец сделал клип из селфи за 10 лет к своей свадьбе

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