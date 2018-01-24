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Более 200 человек обратились за помощью с обморожением: аномальные холода в Казахстане

24.01.2018 - 22:52

Новости Казахстана. В Казахстане растет число людей, пострадавших в результате низких температур воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С обморожениями за медицинской помощью обратились свыше 200 человек. Многим из них потребовалась срочная госпитализация.

В разных регионах страны температура колеблется от -35 до -45ºС.

Чтобы избежать печальных последствий, во многих областях отменены занятия для студентов и школьников. Закрыты дальние автобусные рейсы. Некоторые службы такси бесплатно развозят людей по домам.

Более 200 человек обратились за помощью с обморожением: аномальные холода в Казахстане

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