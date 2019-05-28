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Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Казахстан

28.05.2019 - 14:10

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Самолет главы белорусского государства приземлился в аэропорту Нур-Султана около часа назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча пройдет в узком и расширенном составах. 2019 год для союза юбилейный: исполняется 5 лет, как президентами Беларуси, России и Казахстана был подписан договор о ЕАЭС.

Главы государств намерены обсудить итоги развития объединения и дальнейшие шаги по углублению евразийской интеграции. Кроме того, на саммит вынесены вопросы, которые касаются расширения международного сотрудничества, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере и ряд других. По итогам заседания планируется подписание некоторых международных документов. Помимо участия в саммите, программой визита главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

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