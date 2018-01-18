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Названа вероятная причина жуткого возгорания автобуса в Казахстане

18.01.2018 - 14:17

Новости Казахстана. Причиной возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана, где погибли более 50 человек, могло стать замыкание проводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако точные данные будут получены лишь после проведения экспертизы. Расследованием происшествия занимается специальная комиссия.

Участок трассы Самара-Шымкент, где произошло ЧП, по-прежнему перекрыт. На месте работают службы экстренной помощи. Как стало известно, все пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, которые направлялись в Россию. Лишь троим из них удалось выбраться. Среди выживших также двое водителей. Сейчас из Ташкента в Актюбинскую область готовится вылететь самолет с медиками и сотрудниками МИД.

Трагедия в Казахстане. Автобус загорелся на ходу, погибли более 50 человек

 

Названа вероятная причина жуткого возгорания автобуса в Казахстане

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