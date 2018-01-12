Почти 40 человек пострадали от снежного бурана в Астане: один пациент в реанимации в тяжелом состоянии

Новости Казахстана. В Астане почти 40 человек обратились за медицинской помощью с травмами, полученными в результате снежной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациенты, в основном, получили ушибы и переломы. Однако двоим потребовалась госпитализация. Один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ураган нанес серьезный ущерб инфраструктуре: повреждены десятки жилых домов и социальных объектов. Коммунальные службы продолжают устранять последствия. Работы ведутся круглосуточно. За последние двое суток из Астаны вывезли более 82 тысяч кубометров снега. В дежурную службу поступило около 13 тысяч звонков.