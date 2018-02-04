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Притворившийся девушкой казахстанец прошёл в финал женского конкурса красоты

04.02.2018 - 14:07

Новости Казахстана. Парень из Алматы дошёл до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan.

По сведениям агентства Sputnik Kazakhstan, после спора с друзьями 22-летний Илай Дягилев отправил свои фото на конкурс. Юноша в образе 24-летней Арины Алиевой приглянулся жителям Казахстана и попал в финал. Парень обошёл примерно 4 тысячи конкуренток.

Поняв, что шутка зашла слишком далеко, алматинец раскрыл себя. Конкурсантку Арину Алиеву отстранили от участия за предоставление недостоверных сведений.

Фото: instagram.com/vozhzd

Своим поступком молодой казахстанец хотел привлечь внимание к однотипной манере девушек краситься и одеваться.

«Я не призываю обманывать или переодеваться в девушек, я хочу обратить внимание общества на то, что не одинаковый стандарт важен, а нужна естественность и индивидуальность каждого человека», – рассказал Илай Sputnik Kazakhstan.

Фото: instagram.com/vozhzd

Эксперимент алматинца вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

«А он красивая»,

«Самое забавное, он похож на мою подругу детства»,

«Тем не менее, у парня в мужском образе трендовая стрижка и, возможно, легкий мейк»,

«Теперь не только в Таиланд страшно ездить, но и в Казахстан»,

«Вот так нужно показывать, что ты можешь добиться успеха в работе противоположного пола. А не борьбой, там, за равноправие, обвинением в угнетении и пр.».

 Зимой 2016 года белорус стал первым вице-мистером на конкурсе Mister Supranational.

Парень обошёл около 40 конкурентов – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/missv.kz

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