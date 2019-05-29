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Саммит ЕАЭС: какие темы будут обсуждать политики

29.05.2019 - 11:00

Новости Беларуси. Александр Лукашенко участвует в саммите глав государств Евразийского экономического союза. 29 мая его принимает столица Казахстана Нур-Султан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание приковано ко Дворцу Независимости. Здесь всех участников встречи тепло поприветствовал президент Казахстана. Состоялась и традиционная церемония фотографирования.

Все актуальные вопросы участники обсудят в узком и расширенном составах. Этот год для союза – юбилейный. Исполняется ровно 5 лет, как президентами Беларуси, России и Казахстана был подписан договор о ЕАЭС. К тому же идее евразийской интеграции – 25! Поэтому в центре внимания лидеров – итоги развития союза и дальнейшие шаги по углублению евразийской интеграции, реализация уже имеющихся договоренностей. В повестку дня также включены вопросы международного экономического сотрудничества с третьими странами, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, цифровизации экономик стран ЕАЭС, конкуренции.

Помимо глав государств ЕАЭС участие в заседании принимают председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Кроме того, ожидается участие президента Молдовы как главы государства – наблюдателя при ЕАЭС и президента Таджикистана как почетного гостя. Планируется, что по итогам встречи главы государств подпишут совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе, а также международный договор о формировании общего рынка электроэнергии ЕАЭС.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев, Игорь Додон, Эмомали Рахмон
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