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В Астане 15 февраля обсудят санкции для нарушителей перемирия в Сирии

15.02.2017 - 10:14

Новости Казахстана. Тема безопасности 15 февраля будет звучать в Астане. В столице Казахстана состоится очередной раунд переговоров по ситуации в Сирии.

Ожидается, что в нем примут участие представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции,

а также делегации России, Ирана, Иордании, Турции, Организации Объединенных Наций.

Стороны обсудят санкции в отношении нарушителей перемирия.

Кроме того, в ходе переговоров по сирийскому урегулированию планируется принять документ о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ

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