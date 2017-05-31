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В Казахстане одобрили законопроект, по которому террористов и сепаратистов будут лишать гражданства

31.05.2017 - 19:39

Новости Казахстана. Казахстан будет лишать гражданства террористов и сепаратистов. Законопроект с подобной инициативой уже одобрил Мажилис – нижняя палата парламента.

Вскоре документ поступит в сенат,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лишение гражданства станет дополнительным видом наказания за террористическую деятельность и другие тяжкие преступления.

Такие как: геноцид, сепаратизм; создание экстремистской группы или участие в ней.

Таким образом, власть защищает национальные интересы страны и простых граждан, которые могут пострадать от рук террористов.

В Казахстане одобрили законопроект, по которому террористов и сепаратистов будут лишать гражданства

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