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В Казахстане отмечают День единства народа. Как проходит праздник в многонациональной стране?

01.05.2018 - 19:46

Новости Казахстана. В Казахстане 1 мая отмечают День единства народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это праздник, который призывает людей быть в мире и согласии, что очень важно для государства, в котором свыше 150 наций и народностей.

Во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия, массовые гуляния, спортивные соревнования и театрализованные представления. А в Астане можно увидеть инсталляцию традиционных жилищ народов, проживающих на территории Казахстана, и познакомиться со всем многообразием блюд национальной кухни.

В Казахстане отмечают День единства народа. Как проходит праздник в многонациональной стране?

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