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Впервые Казахстан возглавил Совет безопасности ООН

03.01.2018 - 15:26

Новости Казахстана. Казахстан впервые в истории возглавил Совбез ООН. Страны-участницы этой ключевой международной структуры, отвечающей за поддержание мира и безопасности, утвердили программу его председательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту миссию Казахстан будет нести до конца 2018. В числе главных приоритетов Астаны –  устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов, противодействие терроризму, вопросы мира и безопасности в Африке. Большое внимание намерены уделить также вопросам адаптации Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам 21 века. 

Впервые Казахстан возглавил Совет безопасности ООН

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