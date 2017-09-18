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21-летний мужчина погиб в комнате страха в Гонконге: во время прохождения аттракциона его задавил гроб

18.09.2017 - 11:55

Новости Китая. Трагедия произошла в парке развлечений Ocean Park в Гонконге. Молодого человека по имени Чен обнаружили без сознания буквально через пять минут после того, как он зашел в аттракцион «Похороненные заживо».

По информации местных изданий, мужчину придавила механическая деталь.

Чен был среди посетителей, которым организаторы предоставили возможность испробовать аттракционы до официального открытия. 5 октября в Гонконге начинается фестиваль в честь Хэллоуина. Посетителям «дома с привидениями» гарантируют, что они «почувствуют себя похороненными заживо, перед тем как вырваться из темной и жуткой могилы».

Это первый трагический случай на этом аттракционе. Стоит отметить, что парк развлечений существует с 2001 года.

Ocean Park в Гонконге

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