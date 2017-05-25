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5-летний ребенок, оставленный без присмотра, порвал купюры на сумму 7 тыс. долларов

25.05.2017 - 18:02

Новости Китая. Пятилетний мальчик, оставленный дома один, стал копаться в шкафу с вещами отца. Среди прочих вещей ребенок нашел деньги. Мальчик не нашел ничего лучше, чем рвать их на мелкие кусочки.

Занятие так увлекло юного китайца, что он уничтожил все запасы родителей.

После того, как отец ребенка, бизнесмен по фамилии Гао, вернулся домой и увидел случившееся, он собрал порванные деньги и отнес их в ближайший банк. Сотрудники учреждения пояснили, что для обмена на новые купюры каждую банкноту нужно соединить воедино. Спустя несколько часов кропотливой работы мужчина понял, что задача невыполнима: большая часть денежных средств была разорвана на мелкие клочки. За два дня Гао соединил считанное количество купюр.



Как только эти фотографии стали достоянием общественности, пользователи социальных сетей задались вопросом: как отец наказал сына. В интервью местным изданиям мужчина рассказал, что не стал сильно наказывать ребенка, потому что «мальчик не понимал, что делает».

Напомним, летом 2015-го года шокирующая история произошла в Якутии. Сотрудник детсада насмерть избил 6-летнего племянника за порванные деньги (здесь подробнее).

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