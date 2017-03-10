новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

5-летняя китаянка стала единственным опекуном бабушки и прабабушки 

10.03.2017 - 02:23

Большинство 5-летних детей проводят время в школе или играя. Маленькая Анна Ван из юго-западного Китая заботится о своей бабушке и прабабушке. 

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Отец попал в тюрьму по неизвестным причинам, когда дочери было всего 3 месяца. Мать вышла замуж второй раз и вскоре после этого оставила ребенка с родственниками.

Фото: dailymail.co.uk

Ради бабушки и 92-летней прабабушки, Анна Ван научилась убирать и готовить еду. Щедрый сосед позволяет Анне брать овощи на его ферме. 

Фото: dailymail.co.uk

О жизни 5-летней китаянки сообщили китайские СМИ. Серия фотографий распространилась по всему миру. Анна Ван скзала журналистам, что заботится о бабушках, потому что желает хорошего здоровья для своей семьи. 

Фото: dailymail.co.uk

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Китае планируют выдавать вознаграждение за рождение второго ребенка
В Китае планируют выдавать вознаграждение за рождение второго ребенка
Чешский парламент одобрил декретный отпуск для отцов
Чешский парламент одобрил декретный отпуск для отцов
Декретный отпуск в мире: в Швеции дают отцу, в Австралии маскируют под больничный
Дают ли на работе перерыв для кормления младенца?
В каких случаях работающей маме положен дополнительный выходной?
Мадонна удочерила близнецов из Малави
Как правильно реагировать на требования ребёнка «купи»?
В Могилеве пьяная бабушка выбросила новорожденную девочку с пятого этажа
В Могилеве пьяная бабушка выбросила новорожденную девочку с пятого этажа
Все новости по теме Дети и родители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru