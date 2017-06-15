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7 погибших, около 70 пострадавших: в детском саду Китая прогремел взрыв

15.06.2017 - 17:31

Новости Китая. 15 июня в детском саду на востоке Китая произошел взрыв. По самым последним данным погибли 7 человек, а около семидесяти оказались ранеными.

Взрыв произошел около пяти часов вечера по местному времени – в этот момент родители как раз забирали детей из яслей.

Причины происшествия пока не установлены. Местная полиция ведет расследование.

В интернете уже появилось видео, которое сняли очевидцы после взрыва – на нем запечатлены пострадавшие взрослые и дети.

В университете Южной Кореи 13 июня произошел взрыв. Бомба была спрятана в коробке – здесь подробнее.

Фото: dailymail.co.uk

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