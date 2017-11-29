Белорусские студенты завоевали второе место на международном конкурсе национальных костюмов в Пекине

Новости Беларуси. Первое место заняла команда из Перу, на третьем – россияне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша команда на конкурсе исполнила несколько танцев под белорусские песни, в том числе композицию «Песняров». На экране в это время показывали видеоролик с пейзажами известных мест Беларуси. В фестивале участвовали представители национальных диаспор, которые живут в Китае.

На сцену вышло 20 коллективов – представителей разных стран.

Среди гостей конкурса и членов жюри были и представители дипломатических миссий и их семьи. Некоторые послы даже прошлись по подиуму в традиционных костюмах. К слову, белорусы уже побеждали в конкурсе костюмов в 2012 году.