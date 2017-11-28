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Бизнесмен из Китая погиб при попытке утопить машину ради получения страховки

28.11.2017 - 13:34

Новости Китая. Житель Китая погиб, пытаясь утопить свой Jaguar в реке для получения страховки.

Об этом сообщают местные СМИ. 39-летний бизнесмен хотел устроить аварию, потому что узнал сумму страховой выплаты. Она была больше стоимости автомобиля на 15 тысяч долларов.

Сначала мужчина управлял автомобилем дистанционно. После того, как он упал в реку, бизнесмен вместе со знакомой прыгнули в воду, чтобы девушка сымитировала свое спасение. Мужчина в то же время поплыл к машине, чтобы забрать пульт дистанционного управления.

Девушка ждала знакомого на берегу, чтобы вызвать полицию. Мужчины долго не было, и она забеспокоилась. Вместе с местными жителями они нашли бизнесмена в реке. Он застрял в машине, когда доставал устройство. Спасти его не удалось. 

Правоохранители заподозрили неладное, когда свидетельница не смогла точно описать произошедшее, а некоторые из ее вещей не намокли. Позже девушка рассказала полиции о неудавшемся плане.

Неизвестно, будет ли женщина нести ответственность. Однако уже понятно, что страховая компания не будет возмещать ущерб.

Летом 2016 года белорус сжег Maserati Quattroporte ради страховки.

Подробности громкого дела здесь.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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