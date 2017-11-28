Бизнесмен из Китая погиб при попытке утопить машину ради получения страховки

Новости Китая. Житель Китая погиб, пытаясь утопить свой Jaguar в реке для получения страховки.

Об этом сообщают местные СМИ. 39-летний бизнесмен хотел устроить аварию, потому что узнал сумму страховой выплаты. Она была больше стоимости автомобиля на 15 тысяч долларов.

Сначала мужчина управлял автомобилем дистанционно. После того, как он упал в реку, бизнесмен вместе со знакомой прыгнули в воду, чтобы девушка сымитировала свое спасение. Мужчина в то же время поплыл к машине, чтобы забрать пульт дистанционного управления.

Девушка ждала знакомого на берегу, чтобы вызвать полицию. Мужчины долго не было, и она забеспокоилась. Вместе с местными жителями они нашли бизнесмена в реке. Он застрял в машине, когда доставал устройство. Спасти его не удалось.

Правоохранители заподозрили неладное, когда свидетельница не смогла точно описать произошедшее, а некоторые из ее вещей не намокли. Позже девушка рассказала полиции о неудавшемся плане.

Неизвестно, будет ли женщина нести ответственность. Однако уже понятно, что страховая компания не будет возмещать ущерб.

Летом 2016 года белорус сжег Maserati Quattroporte ради страховки.