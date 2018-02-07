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Более 200 человек пострадали от мощного землетрясения на Тайване

07.02.2018 - 11:52

Новости Тайваня. Мощное землетрясение произошло в восточной части Тайваня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зафиксировано более сотни подземных толчков, магнитуда самых сильных из них составила 6,5.

Жертвами природной катастрофы стали по меньшей мере 4 человека. Среди пострадавших – свыше двух сотен местных жителей. Еще 140 числятся пропавшими без вести. В их поисках задействованы 1300 специалистов, кинологи с собаками.

Десятки зданий оказались частично или полностью разрушены. Повреждены дороги и мосты, нарушено электроснабжение. Из наиболее опасных районов спасатели эвакуируют людей во временные убежища.

Более 200 человек пострадали от мощного землетрясения на Тайване

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