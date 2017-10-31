Буйвол разгромил супермаркет в Китае и ранил беременную женщину

Новости Китая. Разбушевавшийся буйвол ворвался в продуктовый супермаркет в Китае.

На видео, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, можно заметить, как от животного убегает женщина, но буйвол догоняет ее и ударяет рогами.

Инцидент произошел 26 октября. Ранения получили шесть человек, среди которых беременная женщина. Ее госпитализировали. Пострадавшая находится в стабильном состоянии, но потрясена страшным инцидентом. Неясно, получил ли повреждение ее будущий ребенок.

Буйвола поймала полиция. Владельцы животного еще не установлены, но должны будут компенсировать пострадавшим расходы на лечение.

Продолжается расследование.