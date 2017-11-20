Фестиваль культуры мяо в Китае: видеофакт

Новости Китая. На юго-западе Китая проходит традиционный фестиваль культуры народности мяо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 тысяч человек, одетых в традиционные костюмы,

приняли участие в танце под бой барабанов, устроив настоящее зрелище для туристов. Раньше этот ритуал был частью церемонии жертвоприношения и исполнялся в воде.

Теперь древняя хореография признана нематериальным культурным наследием. Часто звучание барабана дополняет звон серебряных украшений, которые, по поверью народа мяо, отгоняют злых духов.