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Фотофакт: 11 снимков мощного землетрясения в Китае

09.08.2017 - 13:27

Новости Китая. 8-9 августа мощные землетрясения сотрясают Китай. На северо-западе и юго-западе страны фиксируют сильные толчки магнитудой от 6 до 7 баллов. 

Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 13 человек – здесь подробнее.

Около 200 человек пострадали, еще сотни находятся в зоне риска. Спасатели оперативно разбирают завалы, чтобы помочь людям выбраться наружу. Жители региона встревожены и напуганы.

Мы собрали 11 снимков, которые проиллюстрируют ужасы стихийного бедствия, обрушившегося на Китай.

10 фото землетрясения в Китае
Спасатели работают на разрушенном объекте
Фото. Спасатели работают на разрушенном объекте
Спасатель на обломках здания, разрушенного землетрясением магнитудой 6,6 баллов
Фото. Спасатель на обломках здания, разрушенного землетрясением магнитудой 6,6 баллов
Китайские спасатели эвакуируют местных жителей из пострадавшего от землетрясения района
Фото. Китайские спасатели эвакуируют местных жителей из пострадавшего от землетрясения района
Медицинский персонал оказывает помощь пострадавшим
Фото. Медицинский персонал оказывает помощь пострадавшим
В некоторых районах землетрясение ударило поздно вечером
Фото. В некоторых районах землетрясение ударило поздно вечером
Спасатели проверяют дом, поврежденный в результате толчков
Фото. Спасатели проверяют дом, поврежденный в результате толчков
Трещина на дороге после разрушительного стихийного бедствия
Фото. Трещина на дороге после разрушительного стихийного бедствия
Полиция спешит доставить в больницу пострадавшего после семибалльного землетрясения
Фото. Полиция спешит доставить в больницу пострадавшего после семибалльного землетрясения
Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения, которое произошло вблизи заповедника
Фото. Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения, которое произошло вблизи заповедника
Автомобиль поврежден ударом камней
Фото. Автомобиль поврежден ударом камней
Разрушенный отель
Фото. Разрушенный отель

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