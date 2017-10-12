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Фотофакт: в Китае выпал снег на несколько месяцев раньше срока

12.10.2017 - 18:51

Новости Китая. В китайской провинции Ганьсу прошел сильный снегопад.

По информации местных СМИ, обычно выпадение снега в провинции ожидают позже – через несколько месяцев.

Неожиданные погодные условия спровоцировали большие пробки – дорожные службы не были готовы к снегопаду.

Из-за снега образовался густой туман. Плохая погода может навредить сельскому хозяйству, поэтому фермеры экстренно убирают урожай.

Мы собрали фото октябрьского снегопада, которые публиковали в  соцсетях очевидцы.

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Фото: instagram.com/yeonii_46
instagram.com/yeonii_46
Фото. instagram.com/yeonii_46
instagram.com/yeonii_46
Фото. instagram.com/yeonii_46
instagram.com/yeonii_46
Фото. instagram.com/yeonii_46
instagram.com/cyeejen
Фото. instagram.com/cyeejen
instagram.com/cyeejen
Фото. instagram.com/cyeejen
instagram.com/cyeejen
Фото. instagram.com/cyeejen
instagram.com/jaehee2e
Фото. instagram.com/jaehee2e

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Фото: guinnessworldrecords.com
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