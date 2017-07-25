новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Фотофакт: в Китае женщины старше 55 боролись за звание «королевы купальников»

25.07.2017 - 17:54

Новости Китая. В одном из аквапарков Китая прошел конкурс купальников среди женщин элегантного возраста.

В соревновании принимали участие женщины от 55 лет. Жюри выбирало победителя на основе поведения моделей на сцене.

Самому пожилому участнику исполнилось 78 лет.

Как отметила конкурсантка, «если я смогла принять участие в конкурсе бикини в этом возрасте, то это означает, что я мысленно счастлива и здорова».

По словам организаторов, конкурс проводится в течение трех лет и его суть больше в распространении позитива, чем в раздаче трофеев.

К слову, в Нью-Йорке ежегодно проходит парад русалок, который ознаменовывает начало пляжного сезона.

В нынешнем шествии приняли участие более 3 тысяч русалок – здесь подробнее.

Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.
Фото.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Чем грязнее, тем веселее: один из самых необычных фестивалей в мире начался в Южной Корее
Чем грязнее, тем веселее: один из самых необычных фестивалей в мире начался в Южной Корее
Street-food может быть тоже очень полезным: фестиваль ссобоек на Зыбицкой
Street-food может быть тоже очень полезным: фестиваль ссобоек на Зыбицкой
Праздник Сан-Фермин в испанской Памплоне: во время забега быки ранили 6 человек
Праздник Сан-Фермин в испанской Памплоне: во время забега быки ранили 6 человек
8 июля в Вязынке в честь дня рождения Янки Купалы пройдет литературный фестиваль
8 июля в Вязынке в честь дня рождения Янки Купалы пройдет литературный фестиваль
24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры
24 июня впервые в Верхнем городе проходит День литовской культуры
Фото: klassykeex
Фотофакт: на парад в Нью-Йорке собрались больше трех тысяч русалок
Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске
Пячисто из свиного окорока, рыбные галки и десерты: чем порадует неделя белорусской кухни в Минске
Театральный фестиваль «Чароўны куфэрак» в Любани собрал детские коллективы из Беларуси и Украины
Театральный фестиваль «Чароўны куфэрак» в Любани собрал детские коллективы из Беларуси и Украины
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru