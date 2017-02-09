новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Иностранцев при въезде в Китай обяжут сдавать отпечатки пальцев

09.02.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Все иностранцы при въезде в Китай будут сдавать отпечатки пальцев. Такое решение принято Министерством общественной безопасности КНР.

Новую систему опробуют 9 февраля в международном аэропорту города Шэньчжэнь. В случае успешных испытаний, первый пункт по сбору отпечатков начнет работать уже 10 февраля.

Проходить дактилоскопию должны будут все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением дипломатов. Уже к концу 2017 года подобная практика будет введена во всех пунктах пересечения границы Китая, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Иностранцев при въезде в Китай обяжут сдавать отпечатки пальцев

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Михаил Гриб
В Беларуси планируют ввести биометрические паспорта и ID-карты
Очереди на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ждут фуры, в Польшу – легковушки
Очереди на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ждут фуры, в Польшу – легковушки
Николай Борейко, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
От трех до четырех лет тюрьмы получили участники преступной группы, занимавшиеся незаконной миграцией через Беларусь
Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение
Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение
Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых
Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых
Пункт пропуска «Домачево» возобновляет работу
Пункт пропуска «Домачево» возобновляет работу
Электронная очередь с 1 сентября заработает в пограничном пункте пропуска «Брест»
Электронная очередь с 1 сентября заработает в пограничном пункте пропуска «Брест»
На границе с Польшей возможны очереди: дополнительные досмотры проводят в пунктах пропуска
Все новости по теме Выезд за границу
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru