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История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае

12.01.2018 - 10:32

Новости Китая. В китайском Чунцине открылась выставка современной белорусской фотографии «День Независимости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представлены работы 13 отечественных фотографов различных поколений: от 80-х годов до современных молодых покорителей стоп-кадров. Таким образом, зритель сможет увидеть, как менялась современная белорусская фотография на протяжении последних 30 лет.

Проекты, представленные на выставке, разнообразны: от исследования повседневной жизни приграничных районов Беларуси до анализа столичной архитектуры.

Выставка продлится до 28 января включительно. Также зрители смогли познакомиться с одной из самых ярких белорусских традиций – Колядками. Лучшим национальным дополнением культурной программе стал концерт ансамбля «Купалинка».

Напомним, 10 января дан старт Году туризма Беларуси в Китае.

И еще одно важное событие для обеих стран: в Пекине распахнул двери магазин натуральных белорусских продуктов питания. Теперь китайские гурманы смогут на вкус ощутить всю прелесть отечественной гастрономии.

История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае
Выставка современной белорусской фотографии «День Независимости» открылась в Китае
Фото. Выставка современной белорусской фотографии «День Независимости» открылась в Китае
Выставка современной белорусской фотографии «День Независимости» открылась в Китае
Фото. Выставка современной белорусской фотографии «День Независимости» открылась в Китае
Выставка современной белорусской фотографии «День Независимости» открылась в Китае
Фото. Выставка современной белорусской фотографии «День Независимости» открылась в Китае

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