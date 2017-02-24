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Китайский пожарный в руках вынес пылающий баллон с газом из дома (видеофакт)

24.02.2017 - 10:30

Новости Китая. Жители провинции Хубэй провозгласили героем пожарного, который предотвратил взрыв в жилом доме. Оттуда поступил звонок о возгорании.

Когда на место происшествия прибыла бригада спасателей, выяснилось, что пылает баллон с газом. Устранить утечку на месте оказалось невозможным. Тогда один из пожарных в руках вынес из дома горящую емкость.

После этого резервуар охладили и быстро потушили пламя. Пораженные храбростью мужчины очевидцы назвали его своим героем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский пожарный в руках вынес пылающий баллон с газом из дома (видеофакт)

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