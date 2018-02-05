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Крупное ДТП произошло в Китае, где столкнулись более 50 автомобилей

05.02.2018 - 18:41

Новости Китая. Массовая авария на скоростном шоссе в Китае унесла жизни 4 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На дороге в провинции Юньнань столкнулись более 50 авто. Причиной столь крупного ДТП стали погодные условия. Мокрый снег и дождь ухудшили видимость и сделали дорожное полотно скользким. С места происшествия троих пострадавших увезли на скорой, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Для водителей и пассажиров, которые застряли на дороге, власти организовали раздачу еды и воды. Аварийные службы продолжают работы по эвакуации.

Крупное ДТП произошло в Китае, где столкнулись более 50 автомобилей

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