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Мощное землетрясение в Китае: число жертв растет

08.08.2017 - 20:04

Новости Китая. Мощное землетрясение в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Как сообщает сейсмологический центр КНР, магнитуда составила 7.

Местная пресса сообщает о жертвах. Ранее появилась информация, что землетрясение унесло четыре жизни. По уточненным данным, погибли пять человек. Пострадавших – десятки. Около сотни туристов могут оставаться под завалами.

Повреждено свыше двадцати тысяч домов.

Частично обрушен отель «Тяньтан» в районе национального парка Цзючжайгоу. Спасателям удалось вывести около 500 человек на парковку. Однако по сведениям администрации гостиницы, внутри находилось еще полторы тысячи постояльцев. Доступ к этому месту затруднен из-за того, что отель расположен в гористой местности, а дорога местами завалена камнями.

В социальных сетях телеканала China Global Television появилась запись, на которой видно, как люди покидают свои жилища. Жители встревожены и напуганы.

Мощное землетрясение в Китае. AFP 2017 / STR

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