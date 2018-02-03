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На химзаводе в Китае произошёл взрыв. Один человек погиб

03.02.2018 - 14:02

Новости Китая. Утром 3 февраля в провинции Китая Шаньдун случился взрыв на химзаводе.

По сведениям агентства Синьхуа, в результате произошедшего один человек погиб и один – пропал. Шестеро получили ранения. Инцидент произошёл в зоне экономического развития в округе Линьшу. В это время на заводе проводились работы по техобслуживанию.

Раненых госпитализировали. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Устанавливаются обстоятельства и причина взрыва.

Зимой прошлого года в Венесуэле произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Узнать, что известно о ЧП, можно здесь.

Изображение носит иллюстративный характер

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