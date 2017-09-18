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Новые подробности гибели 21-летнего парня в «доме с призраками» в Гонконге

18.09.2017 - 15:46

Новости Китая. 16 сентября 2017 в Гонконге в связи со смертью 21-летнего парня был закрыт аттракцион. Это первый летальный случай со времени открытия парка в 2001.

По словам директора парка, то место, где нашли парня, предназначено «для персонала и проведения ремонтных работ».

Работник парка отметил, что Чен забрел туда «по ошибке».

Это место было открыто только для того, чтобы завершить работы и чтобы персонал вошел внутрь.

Инженер парка сообщил, что обычно вход туда закрыт, чтобы посетители не оказались там по неосторожности.

Аттракцион, под названием «Похороненный заживо», включает, горку, по которой посетители попадают внутрь, и «дом с призраками».



Бывший сотрудник:
В «доме с призраками» нужно сделать один выход для посетителей. Если есть необходимость в экстренном выходе, то следует повесить табличку.

По мнению судьи, перед сотрудниками парка стоят более серьезные вопросы, чем оказался ли Чен там «по ошибке».

Адвокат:
Разве территория для посетителей не должна быть закрыта или освещаться при подобных обстоятельствах?

Судья сообщает, что находившееся в парке врачи оказали Чену первую помощь и вызвали скорую, как только обнаружили его.

Аттракцион был закрыт. Есть версия, что Чена задело «выдвигающейся горкой».

Перевод с South China Morning Post: Мария Харзеева

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