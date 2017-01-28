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От Бразилии до Океании: как мир встретил Новый год по восточному календарю?

28.01.2017 - 13:47

Новости Китая. Лунный Новый год встречали ночью 28 января даже те, кто от китайских и азиатских традиций весьма далек. 

Живой, энергичный, яркий, несущий с собой успех – год, как ожидают земляне, будет под стать его символу – огненному Петуху.

От Бразилии до Океании ночь напролет шумели фестивали. В Рио-де-Жанейро по случаю праздника подсветили статую Христа.

В Китае костюмированные карнавальные хороводы водили в городах и селах.

Сопровождали их молельными песнопениями и воскурением фимиама – участие в этом принимали самые убежденные атеисты.

Встреча лунного Нового Года к религии давно уже имеет косвенное отношение. Теперь это общий праздник надежды и счастливого прощания с бедами и печалями, которые остаются в прошлом навсегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Бразилии до Океании: как мир встретил Новый год по восточному календарю

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