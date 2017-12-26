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Пингвины в костюмах Деда Мороза: как отмечали Рождество в Китае

26.12.2017 - 10:41

Новости Китая. Атмосфера Рождества царит и в тематическом парке на северо-востоке Китая. Там в костюмы Деда Мороза нарядили пингвинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Животные неуклюже бродят по территории Снежного городка, вызывая искренние улыбки на лицах как детей, так и взрослых посетителей. Впрочем, некоторые гости проявили беспокойство – не холодно ли пингвинам.

Успокоить малышей спешили смотрители зоопарка. Они пояснили ребятам, что эти птицы предпочитают прохладу, а сохранить им тепло помогает толстый слой жира и водоотталкивающие перья.

Пингвины в костюмах Деда Мороза: как отмечали Рождество в Китае

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