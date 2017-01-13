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В Китае по случаю наступления лунного Нового года для новорожденных панд устроили праздник непослушания

13.01.2017 - 16:21

Новости Китая. В Китае по случаю наступления лунного Нового года 8 новорожденным пандам, не успевшим разменять еще второй год своей жизни, устроили пышное торжество и даже настоящий праздник непослушания. В Центре по разведению бамбуковых медведей младенцам позволили угощаться чем хотят, а не одним унылым бамбуком. Им даже дали попробовать на зуб цифры «2017», выпиленные из деликатесного, с точки зрения панд, дерева.

Символический праздник зоологи затеяли, конечно, не для медведей, которые мало что поняли, а для себя и миллионов землян, которые интересуются проблемой исчезновения панд. В настоящий момент на планете живет 22 сотни. Их количество медленно, но растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае по случаю наступления лунного Нового года для новорожденных панд устроили праздник непослушания

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