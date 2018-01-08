﻿ Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией с 1991 года | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией с 1991 года

08.01.2018 - 19:57

Новости Китая. У восточного побережья Китая уже вторые сутки не могут потушить пожар на нефтяном танкере. Огонь вспыхнул после столкновения с сухогрузом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты сообщают об угрозе взрыва: танкер может взлететь на воздух в любой момент.

На месте ЧП работают десятки поисково-спасательных и аварийных бригад из нескольких стран. Они пытаются обнаружить 30 моряков, которые пропали без вести после происшествия. Осложняется ситуация погодными условиями.

Тем временем специалисты подсчитывают размер экологического ущерба. По их словам, речь идет о самой серьезной аварии с 1991 года, когда 260 тысяч тонн нефти разлились у побережья Анголы.

Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией с 1991 года
Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией 1991 года
Фото. Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией 1991 года
Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией 1991 года
Фото. Пожар на танкере у берегов Китая назван самой опасной для экологии аварией 1991 года

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Автозаправка
Экологически чистое дизтопливо стандарта Евро-5 появилось на белорусских автозаправках
В индийском Нью-Дели опробовали противосмоговую пушку: устройство распыляет воду
В индийском Нью-Дели опробовали противосмоговую пушку: устройство распыляет воду
Экс-менеджера немецкого автопроизводителя приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о «дизельном скандале»
Экс-менеджера немецкого автопроизводителя приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о «дизельном скандале»
https://unsplash.com/
Videnskab: Когда наступит следующий ледниковый период?
Суд ЕС оштрафовал Польшу за вырубку деревьев в Беловежской пуще
Суд ЕС оштрафовал Польшу за вырубку деревьев в Беловежской пуще
Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Концентрация смога в Нью-Дели в 15 раз превысила норму: закрыты школы, аэропорты работают с перебоями
Пекин окутал густой смог: объявлен желтый уровень опасности
Пекин окутал густой смог: объявлен желтый уровень опасности
Деньги из мусора: как заработать на отходах?
Все новости по теме Экология
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru