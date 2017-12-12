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Руфер из Китая погиб во время исполнения нового трюка на крыше

12.12.2017 - 11:02

Новости Китая. Известный китайский руфер Юннин умер во время исполнения одного из своих новых трюков.

По информации BBC, свой профиль в соцсети Weibo экстремал перестал обновлять в ноября этого года. Поклонники заинтересовались тем, что произошло. Инцидент попал на видео.

У Юннина было несколько тысяч подписчиков, которые следили за его драматическими видеороликами, на которых он сидел на высоких зданиях без страховки.

Фото: Weibo

По информации местных СМИ, 26-летний парень умер после падения с 62-этажного здания. Информацию о смерти руфера подтвердила его девушка через месяц после трагедии.

Молодой человек участвовал в вызове, чтобы выиграть крупную сумму призовых денег.

Фото: скриншот из видео

По словам семьи погибшего, он участвовал в роковом вызове на крыше, чтобы получить внушительную сумму денег, которую он хотел потратить «на свадьбу и лечение для его больной матери».

Юннин предупреждал своих зрителей не подражать его опасным выступлениям. Молодой человек занимался боевыми искусствами и принимал участие в теле- и киносъемках.

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