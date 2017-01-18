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Торт и обнимашки: как Баси, старейшая в мире панда, отмечает день рождения

18.01.2017 - 12:57

Новости Китая. Одной из самых больших панд в мире исполняется 37 лет. По человеческим меркам возраст Баси приравнивается к 140 годам. Средняя продолжительность жизни бамбуковых мишек – 12 лет. Специалисты считают, что Баси стала долгожителем, потому что научилась доверять людям.



По случаю дня рождения всеобщей любимицы в исследовательском центре города Фучжоу устроили праздник. Имениннице вручили большой бамбуковый торт, на верхушке которого красовались цифры «37». Поздравить Баси пришли поклонники, в Китае их сотни. Более того, туристы считают своим долгом, находясь в Фучжоу провинции Фуцзянь, зайти проведать панду и сделать с ней фотографию на память.

Баси стала известной на весь мир еще в 90-х. С нее срисовали символ Азиатских игр, которые проходили в Пекине. Панда успела стать «легендой спорта» среди сородичей: ее обучили поднимать тяжелые предметы, крутить обручи и даже кататься на велосипеде.

Сотрудники исследовательского центра панд в Фучжоу:
Баси установила настоящий мировой рекорд по долгожительству для панд. Скоро специальная сертификационная программа зафиксирует это и официально признает ее самой старой пандой на планете. Животное чувствует себе неплохо – конечно, как для своего возраста. У Баси – целый букет болезней. Она страдает от высокого кровяного давления и сосудистого склероза. А в прошлом году пережила три кровотечения, и мы даже думали, что можем потерять мишку. Но ветеринары помогли. Сейчас даже аппетит хороший.

Панда-дипломатия: Китай налаживает отношения со странами-союзниками с помощью панд (здесь подробнее).

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