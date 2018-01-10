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У нас вы найдете все, что необходимо гостям: с форума в Чунцине стартовал Год туризма Беларуси в Китае

10.01.2018 - 22:24

Новости Беларуси. 10 января дан старт Году туризма Беларуси в Китае. В городе в Чунцин презентовали возможности для путешествий по нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямой рейс из Пекина в Минск: 10 января начался Год туризма Беларуси в Китае

Михаил Портной, заместитель министра спорта туризма Республики Беларусь:
У нас вы найдете все, что необходимо гостям из Китая. Отдых в Беларуси можно совместить с хорошим шоппингом, где можно приобрести товары мировых брендов, а так же белорусские сувениры.

У нас вы найдете все, что необходимо гостям: на форуме в Чунцине стартовал Год туризма Беларуси в Китае

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