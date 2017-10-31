У жительницы Китая в носу вырос зуб

Новости Китая. В носу жительницы Китая вырос зуб. Женщина несколько лет страдала из-за постоянных кровотечений из носа и думала, что это ринит или воспаление.

По информации Daily Mail, 57-летняя женщина во время рентгена узнала, что у нее в полости носа вырос зуб.

По словам врачей, они не сразу поняли, что обнаружили на снимке. «Мы думали, что это посторонний предмет или какой-то камень».

Однако во время операции стало понятно, что предметом оказался зуб. Его вырвали из носа и пациентка сообщила об облегчении симптомов, которые она испытывала все это время.