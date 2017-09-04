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В Китае 10 часов спасали провалившегося в колодец полуторогодовалого ребенка

04.09.2017 - 12:29

Новости Китая. Полуторогодовалый ребенок упал в 50-ти метровый колодец в Китае. Его спасали при помощи экскаваторов.

Инцидент произошел, когда дедушка и бабушка мальчика повели его гулять. Ребенок нечаянно оступился и упал в колодец, диаметр которого составлял примерно 30 сантиметров.

Малыша спасали около десяти часов. Для его вызволения использовали тяжелую технику – несколько экскаваторов делали яму, пригодную для транспортировки ребенка.

Все это время в колодец, в котором находился мальчик, закачивали кислород и доставляли пищу и воду. Семья непрерывно разговаривала с ребенком, чтобы он не уснул.

Спасатели вырыли огромную яму, из которой ребенка и достали на поверхность. Малыш был госпитализирован с травмами, которые не угрожают его жизни.

В Индии лесники спасли 10-месячного слоненка, провалившегося в двадцатиметровый колодец – здесь подробнее.

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