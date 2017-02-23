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В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа

23.02.2017 - 11:28

Новости Китая. Двое мужчин спасли девочку, чуть не выпавшую из окна в Китае. Инцидент произошел в провинции Гуандун.

Малышка застряла головой в охранной решетке и отчаянно болтала ногами, пытаясь выбраться.

Услышав громкие крики, двое рабочих бросились на помощь. Один из них приподнял девочку, а второй стал резать решетку. Еще несколько очевидцев страховали с земли: они натянули одеяло на случай, если девочка упадет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя полчаса малышку освободили. Он отделалась лишь испугом.

В Китае двое рабочих спасли девочку, которая висела на решетке 4 этажа

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