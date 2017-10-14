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В Китае камера наблюдения внутри автобуса сняла момент ДТП

14.10.2017 - 16:33

Новости Китая. В интернете появилось видео с камеры наблюдения в автобусе, которая сняла момент ДТП. Автобус столкнулся с автомобилем и перевернулся.

По информации CNN, на кадрах можно заметить, как водитель после столкновения не смог справиться с управлением и резко повернул руль направо. Видеозапись с другого ракурса показывает, что происходило в салоне автобуса в момент аварии. Несколько человек выпало со своих сидений.

Фото: кадр из видео

В результате инцидента пострадал один человек, девушка, которая находилась на передних местах.

Накануне в Австралии экстренно приземлился Boeing 777, который летел из Абу-Даби в Сидней.

Были эвакуированы более 300 человек – здесь подробнее.

Фото: кадр из видео

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