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В Китае парень дважды за 10 секунд избежал смерти

24.11.2017 - 13:04

Новости Китая. Камера видеонаблюдения сняла невероятный случай – молодой житель Китая дважды за 10 секунд избежал смерти.

На кадрах видео можно заметить, как на разговаривающего по телефону прохожего на высокой скорости едет автомобиль. Парень успевает отскочить, но транспортное средство врезается в столб, который падает в нескольких сантиметрах от мужчины.

Источник фото: скриншот из видео

В середине сентября в Витебске прохожий чудом сумел увернуться от бетонной плиты, которая летела с крыши на тротуар, по которому шли люди. Это происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Герой ролика: «Все говорят, родился в рубашке» (видео)

Источник фото: скриншот из видео

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