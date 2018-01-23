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В Китае покупатель укусил iPhone и телефон взорвался

23.01.2018 - 11:09

Новости Китая. В Китае один из посетителей магазина электроники провел неудачный эксперимент с iPhone.

Мужчина укусил телефон, после чего в течение нескольких секунд аппарат взорвался.

Никто не пострадал. Но несколько человек вокруг испугались от неожиданного хлопка.

Местные СМИ высказывают предположение, что телефон не был оригинальным и продавался как уже бывший в употреблении товар.

В середине января маленький ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung.

У мальчика ожог ноги – здесь подробнее.

Источник фото: скриншот из видео

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