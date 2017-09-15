новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Китае проходит крупнейшая Международная выставка летательных аппаратов

15.09.2017 - 13:07

Новости Китая. Крупнейшая международная выставка летательных аппаратов проходит в китайском Тяньцзине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои авиаразработки на ней представляют более 400 компаний из 22 стран мира. Открылась выставка выступлением местной пилотажной группы «Фэнлэй». Шесть вертолетов разукрасили небо над зрителями в разные цвета. А после этого летчики выполнили фигуры группового, парного и одиночного пилотажа. Были и так полюбившиеся авиафанатам роспуск цветка, маятник и парный балет. 

В Китае проходит крупнейшая Международная выставка летательных аппаратов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Китай запретили импортировать бри, камамбер, рокфор и другие мягкие сыры
В Китай запретили импортировать бри, камамбер, рокфор и другие мягкие сыры
«Жители США сейчас едут в Китай, чтобы получить китайское образование, приобщиться к китайской культуре»
Тайфун, скоростью в 120 километров в час надвигается на остров Тайвань и близлежащее побережье Китая
Тайфун, скоростью в 120 километров в час, надвигается на остров Тайвань и близлежащее побережье Китая
В Шанхае обрушилось трехэтажное здание: кадры с места трагедии
В Шанхае обрушилось трехэтажное здание: кадры с места трагедии
В нас ударил поток воздуха и камней: очевидец о том, как сошел оползень в китайском Сычуане
В нас ударил поток воздуха и камней: очевидец о том, как сошел оползень в китайском Сычуане
Семье с месячным младенцем удалось спастись от оползня, похоронившего деревню в Китае
Семье с месячным младенцем удалось спастись от оползня, похоронившего деревню в Китае
В результате наводнения на юге Китая пострадали 12 тысяч человек
В результате наводнения на юге Китая пострадали 12 тысяч человек
Водный каскад после многолетнего перерыва снова зашумел в Восточном Китае
Водный каскад после многолетнего перерыва снова зашумел в Восточном Китае
Все новости по теме Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru