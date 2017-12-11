В Китае сгорел 70-метровый храм, построенный более 1000 лет назад

Новости Китая. В Китае пожар уничтожил 70-метровый древний храм. С огнем не удавалось справиться более 4 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время самая высокая пагода в Азии практически полностью выгорела. Огонь также уничтожил и двухэтажный молитвенный зал. На данный момент идет разбор завалов.

16-этажная пагода входила в состав храмового комплекса на юго-западе провинции Сычуань. Причины возгорания выясняются.

Пагода была построена более 1000 лет назад. Буддийские песнопения храма были включены в список нематериального культурного наследия Китая.