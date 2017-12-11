В Китае слон атаковал автобус и грузовик на дороге

Новости Китая. Слон преградил дорогу транспорту в Китае. Инцидент попал на видео.
Животное преградило путь автобусу, помяло грузовик. Слон приближался к транспорту и таранил лобовое стекло. Съемку разрушений производили местные жители с квадрокоптера.
Фото: скриншот из видео
Никто не пострадал. В автобусе в момент инцидента находился только водитель – всех пассажиров он высадил неподалеку.
Власти отметили, что будут продолжать следить за деятельностью слонов в регионе после инцидента.
Фото: скриншот из видео
Весной прошлого года в Марокко слон камнем убил девочку, которая хотела с ним сфотографироваться (подробности здесь)